“Ripeteva : Ero al telefonino!”. Le dichiarazioni dopo la morte dello chef stellato

<<Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla coscienza, almeno lei salvatela. Piangeva, aveva un taglio sulla fronte, il sangue che gli colava sul viso e sporcava la camicia bianca. Ha preso le gambe della ragazza che era faccia in giù sull’asfalto, quasi al centro della carreggiata, le ha alzate sperando che fosse ancora viva. A un certo punto, disperato, ha detto: Ero al telefonino, non mi sono accorto di nient>>.

La testimonianza

Questa è la testimonianza del testimone dell’incidente cha ha fatto perdere la vita allo chef stellato Alessandro Narducci, 29 anni e alla sua collaboratrice. Una triste dichiarazione quella di Roberto, residente nella palazzina al civico 11 del lungotevere della Vittoria.

Fabio F. 30 anni, d’origine casertana era alla guida della sua Mercedes e non si era accorto del terribile impatto mentre era al cellulare.

Immediatamente è sceso dalla vettura e ha avvisato i soccorsi. in coma farmacologico al suo risveglio non ricordava nulla.

E’ indagato per omicidio stradale, il fascicolo è in mano al pm Pietro Pollidori.