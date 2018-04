Rischio valanghe elevato in Alto Adige

BOLZANO, 11 APR – A causa delle precipitazioni previste, aumenta sensibilmente il pericolo di valanghe in Alto Adige. Come riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Protezione civile, il pericolo è “forte grado 4” nelle Valli Venosta e Passiria e sulle Dolomiti altoatesine. Nel resto della provincia il pericolo è “marcato grado 3”. Già oggi passo Gardena è stato chiuso al traffico a causa di una slavina che ha invaso la carreggia sul versante della val Badia, poco sopra Colfosco. La prossima notte è prevista pioggia e neve in modo diffuso e localmente anche intenso. Nella giornata di domani, poi, le precipitazioni proseguono, per cessare progressivamente verso sera. Il limite delle nevicate inizialmente sui 2.000 metri si abbasserà localmente fino a 1.200 metri.

2018-04-11_1111779952