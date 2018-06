“RISPONDEREMO SEMPRE AGLI SOS” COMANDANTE GUARDIA COSTIERA RISPONDE A SALVINI.

“Abbiamo risposto sempre e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”. Lo ha dichiarato il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, parlando di “obbligo giuridico che però sentiamo anche moralmente”. Si riferisce a quanto stabilito dalla Convenzione di Amburgo anche se, precisa, “è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto. Quello che sta accadendo adesso e’ invece un esodo epocale”. Risponde così al ministro dell’Interno che aveva chiesto di non rispondere agli Sos delle navi cariche di migranti.

LE DICHIARAZIONI

“Tutti gli uomini di mare, da sempre e anche in assenza di convenzioni, hanno prestato soccorso e aiuto a chi si trova in difficoltà in mare. Noi non abbiamo mai lasciato solo nessuno in mare”, ha dichiarato Pettorino. Il comandante ha però precisato anche che deve sottostare a determinati obblighi giuridici, dettati dal diritto del soccorso marittimo. E infatti ha concluso senza giri di parole: “Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”.