Rissa al circo animalisti-dipendenti

SURBO (LECCE), 7 APR – E’ degenerato in una rissa ieri sera l’alterco tra un gruppo di spettatori animalisti e alcuni artisti e dipendenti del circo di Marina Orfei, allestito dal 5 aprile nello spazio del centro commerciale “Mongolfiera” nel comune di Surbo. L’alterco sarebbe avvenuto durante l’intervallo dello spettacolo circense, durante la visita all’area zoo. Un gruppetto di persone – a quanto si è appreso – avrebbe cominciato ad apostrofare pesantemente il domatore delle tigri, accusandolo di drogare gli animali per renderli mansueti. Un giovane del gruppo sarebbe quindi passato alle mani. Da qui il generarsi di un parapiglia che si è concluso con quattro persone contuse, tra cui una donna incinta, facente parte della comitiva animalista, che sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce dove dopo essere state visitare sono state dimesse. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

