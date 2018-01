Rissa davanti scuola, indagati 9 giovani

PERUGIA, 25 GEN – Nove studenti, di età compresa tra 15 e 17 anni sono stati indagati a piede libero dalla polizia per una rissa davanti all’ingresso di una scuola della provincia di Perugia, poco prima dell’inizio delle lezioni. In base agli accertamenti si è trattato di una “resa dei conti” in seguito all’attenzione indesiderata che uno dei ragazzi aveva riservato alla ragazza del giovane “rivale”. Tra la studentessa, il suo fidanzato e l’altro minorenne c’è stato un primo incontro nei corridoi dell’istituto. Il giorno dopo, poco prima di entrare a scuola, i due studenti, in compagnia ciascuno dei propri amici – riferisce la Questura -, dopo un breve diverbio hanno dato vita a un’accesa colluttazione al termine della quale il fidanzato della ragazza ha riportato una contusione al polso ed escoriazioni al viso per le quali si è recato al pronto soccorso. Le indagini hanno permesso di ricostruire il fatto e di indagare i nove minorenni. ().

