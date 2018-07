Rissa fra donne, una di loro strappa il naso alla rivale e se lo mangia. È disgustoso!

Una lite tra amiche è finita quasi un tragedia quando una delle due ha preso a morsi l’altra, strappandole letteralmente il naso per poi ingurgitarlo. Il raccapricciante incidente è avvenuto dopo che la vittima ha chiesto all’altra ragazza di lasciare la sua casa a Houston, in Texas, nelle prime ore del mattino di venerdì 13 luglio. Jessica Collins, 41 anni, è stata accusata di aggressione e lesioni personali, secondo quanto riferito dalla polizia della Contea di Harris. La presunta vittima, che non è stata nominata per ragioni di sicurezza dalla polizia, dice che lo scioccante assalto l’ha lasciata “troppo spaventata” anche solo “per lasciare la sua camera da letto”. “È l’unico posto dove ora mi sento al sicuro”, ha dichiarato a Eyewitness News.

La vicenda

La donna ha spiegato all’emittente locale di essere andata in un locale giovedì sera con la sua vicina e la Collins. Dopo aver bevuto un po’, le tre donne sono tornate nella casa della vittima, dove la 41enne ha cominciato ad apparire “aggressiva e ha chiesto più alcol e sigarette”. Durante la rissa che ne è seguita, la Collins avrebbe morso il naso della donna, strappandone un po’ che ha poi inghiottito. “Non ho avuto il tempo di reagire, di respingerla. Penso di riuscire a contrattaccare, ma non potevo. Tutto ciò che riuscivo a ricordare era il sapore del sangue nella mia bocca” ha raccontato la vittima. Dopo essere svenuta diverse volte, è stata caricata in ambulanza e solo lì si è accorta che il naso le era stato reciso. “Ho chiamato mio marito e mi sono messa ad urlare ‘Non ho il naso, ho 28 anni e non ho più il naso ‘”.