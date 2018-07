Rissa in ospedale. Nasce figlio nero: Padre sfonda sala parto

Non è la celebre canzone napoletana “Tammurriata nera” di Edoardo Nicolardi, ma quanto accaduto a Napoli. Lei 34 anni, lui 40. Dopo 11 anni di matrimonio una coppia di Napoli decide di avere un figlio ma ci scappa l’imprevisto. Il pargolo nasce di colore e la gioia del padre diventa ira funesta tanto che sfascia la vetrata della sala parto. Il fatto risale a una settimana fa e ha lasciato interdetti i familiari che, alla vista di una bambina nera, sono andati su tutte le furie, tanto che è dovuta intervenire persino la polizia. I medici e il personale infermieristico non credevano ai loro occhi, mentre i pazienti dell’ospedale hanno sentito nitidamente tutte le urla della madre.

Il caso

Ora Stefano (il padre) rischia una condanna per devastazione e maltrattamenti, ma molti, in città hanno capito la sua rabbia. “Beh, come avrebbe dovuto reagire?” dice Marco “In fondo scoprire una cosa così in un giorno che dovrebbe essere bellissimo risulta veramente massacrante. Mamma mia, non riesco proprio a immedesimarmi.”I medici dicono che una volta su un milione potrebbe capitare che il figlio riesca di un altro colore pur con due genitori dello stesso colore della pelle, ma per ora pare un’ipotesi remota, anche perché, stando a quanto dicono le malelingue, Maria (la madre), da tempo si vedeva con un signore africano da poco giunto in città, un imprenditore sempre in disparte che, però, pare non abbia perso tempo con le italiane. Staremo a vedere, forse il test di dna saprà dirci di più, sperando che Stefano, sentite le voci, non faccia pazzie.