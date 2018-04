Rissa tra studenti, ferito 17enne

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA), 23 APR – Uno studente di 17 anni é stato ferito con una coltellata che gli ha provocato gravi lesioni al fegato nel corso di una rissa in cui é rimasto coinvolto insieme ad altri ragazzi. L’episodio é accaduto a Villa San Giovanni nei pressi dell’istituto professionale alberghiero, frequentato dalla maggior parte degli studenti coinvolti nella rissa e dallo stesso giovane rimasto ferito, che é stato ricoverato con prognosi riservata negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Le sue condizioni, secondo quanto si é appreso, sono gravi ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni hanno avviato le indagini ed identificato la maggior parte dei giovani coinvolti nella rissa. Attraverso le loro testimonianze i militari stanno cercando adesso di ricostruire la dinamica di quanto é accaduto e di identificare il feritore.

