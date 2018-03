Ritardi nell’apertura di seggi a Palermo

PALERMO, 04 MAR – Ritardi nell’apertura di alcuni seggi elettorali a Palermo si registrano a causa della distribuzione delle schede ristampate nella notte, per un errore nella perimetrazione dei collegi Palermo 1 Palermo 2, e destinate a circa 200 sezioni. Le pattuglie dei vigili urbani hanno distribuito le schede in tutte le 200 sezioni interessate che apriranno a minuti.”Mi preoccupa che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini”. Così il presidente del Senato Pietro Grasso e leader di LeU commenta il fatto che a Palermo siano ancora chiusi molti seggi per via di errori fatti sulle schede.

2018-03-04_1041706790