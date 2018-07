Findus ha avviato una campagna di richiamo in tutta Italia, per ritirare dagli scaffali dei supermercati e dei punti vendita 4 tipologie di minestrone surgelato per il sospetto che possano contenere verdure contaminate da Listeria.Si tratta di cinque lotti del Minestrone Tradizione nella confezione da 1 kg, poi ci sono quattro lotti del Minestrone Tradizione nella confezione da 400gr, quattro lotti del Minestrone Leggeramente Sapori Orientali da 600 g e di un lotto di Minestrone Leggeramente Bontà di semi. Il numero di lotto si trova nel

riquadro bianco sul retro della confezione o sul lato a fianco del termine minimo di conservazione (vedi tabella sopra).

Si tratta di una decisione volontaria, presa dopo la segnalazione del fornitore ungherese Greenyard sulla contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei minestroni Findus richiamati. La Greenyard ha invitato le aziende a ritirare i prodotti in seguito a un focolaio di listeriosi iniziato qualche anno fa, che ha interessato 47 persone in cinque paesi europei (Austria, Danimarca, Svezia, Regno Unito e Finlandia), di cui 9 decedute. La causa del focolaio è stata ricondotta in un primo tempo al mais surgelato. Poi le autorità sanitarie hanno deciso di estenderlo ad altri altri prodotti preparati nello presa dopo la segnalazione del fornitore ungherese Greenyard sulla contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei minestroni Findus richiamati. La Greenyard ha invitato le aziende a ritirare i prodotti in seguito a un focolaio di listeriosi iniziato qualche anno fa, che ha interessato 47 persone in cinque paesi europei (Austria, Danimarca, Svezia, Regno Unito e Finlandia), di cui 9 decedute. La causa del focolaio è stata ricondotta in un primo tempo al mais surgelato. Poi le autorità sanitarie hanno deciso di estenderlo ad altri altri prodotti preparati nello stabilimento della Greenyard . Tutte le confezioni di frutta e verdura surgelata prodotte nell’impianto di trasformazione tra il 2016 e il 2018 sono state quindi ritirate dai supermercati e richiamate.

Il lungo periodo di incubazione della Listeriamonocytogenes (fino a 70 giorni) e la durata di conservazione dei surgelati (1-2 anni), abbinati al possibile consumo di mais e altre verdure scongelate senza cottura, sono fattori che possono contribuire all’insorgenza delle infezioni.

Findus precisa che le confezioni di minestrone richiamate prevedono il consumo previa cottura, e che la cottura annulla ogni potenziale rischio per la salute e che il richiamo precauzionale si riferisce esclusivamente ai lotti dei prodotti menzionati.

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800906030 o l’indirizzo mail [email protected]

Per gli stessi motivi ieri Lidl Italia ha richiamato tutti i lotti di mais surgelato e mix di verdure surgelate a marchio Freshona, preparati con materia prima fornita dall’azienda Greenyard e venduti in Sicilia, perché non può escludere una contaminazione da Listeria monocytogenes.