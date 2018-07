L’allerts arriva dal dipartimento di prevenzione dell’SS REGIONALE della Calabria. Si lancia l’avviso del richiamo del prodotto “Pesto di finocchietto e mandorle” Segreti di Sicilia

il prodotto è incriminato di intossicazione botulinica.

Chiunque avesse acquistato Pesto di finocchietto e mandorle Segreti di Sicilia prodotti nello stabilimento Frantoi Cutrera Srl sita in contrada Piano d’Acqua 71 a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, con il numero di lotto 19071701 e scadenza 07/2019, non deve consumarlo ed è tenuto a consegnarlo ai servizi Sian dell’ASP di Cosenza”

Qui il documento ricevuto … aiutateci a diffondere: