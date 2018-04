Dopo 9 giorni dalla morte di Fabrizio Frizzi torna il quiz televisivo “L’Eredità”. La Rai ha deciso che al posto dell’amato conduttore, a scendere in campo sarà Caro Conti, con il quale Frizzi durante questo periodo ha fatto staffetta. Conti, con dolore ha accettato di portare avanti la trasmissione

Commozione per Carlo Conti: ritorna all’Eredità con Frizzi nel cuore

La Rai ha emesso un comunicato per spiegare la sua decisione: “Un rientro stavolta forzato per Conti ma anche una staffetta naturale con Fabrizio (“professore e supplente”, come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi”.