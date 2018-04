Milano. Trovati resti umani e ossa in sotteraneo in viale Lunigiana

Ritrovamento choc: resti umani all’interno di un sotterraneo di viale Lunigiana nella mattinata di martedì 17 aprile. Si tratta di tracce di scheletro di un essere umano. I resti sono stati visti da un clochard che ha dato l’allarme. Sul posto è stato ritrovato anche un documento d’identità intestato a un uomo di Aidone, in provincia di Enna, scomparso dalla circolazione nel 1991 quando aveva 47 anni, tale Umberto Barresi. Ma non è affatto detto che i resti appartengano a lui: per averne certezza occorreranno le analisi delle ossa come scrive Milanotoday.

I resti sono stati trovati in un sotterraneo nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della Stazione Centrale, quasi all’altezza dell’incrocio di viale Lunigiana con via Sammartini.