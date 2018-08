Ritrovata 16enne scomparsa. Il motivo della sua fuga è davvero incredibile

Ritrovata la 16enne scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. La famiglia di Goia Mini, dopo 3 lunghissimi giorni di apprensione, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La giovane è stata infatti trovata in un albergo di Genova dove era in compagnia del suo fidanzato. Gioia sta bene e, stando a quanto riportato dalla stampa locale, si sarebbe trattato di una fuga d’amore. I suoi cari sono arrivati nelle scorse ore nella città ligure per recuperarla, come ha annunciato la sorella, Ambra, che per prima aveva lanciato l’appello sui social network affinché Gioia tornasse a casa. A scoprirla sono stati i carabinieri, che avevano diffuso l’allerta a livello nazionale, dopo giorni di ricerche.

fonte: Fanpage