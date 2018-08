Ritrovato il cadavere di una giovane scomparsa. Il suo corpo era in una condizione straziante. “È stata torturata”

I resti del suo corpo fatto a pezzi sono stati ritrovati in due buste di plastica dimenticate in un parco pubblico del Bronx a New York. Il cadavere è quello di Lisa Marie Velasquez, 24 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce dal 21 agosto scorso. Per la sua morte sono finti in manette, mercoledì 28 agosto, con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere due dei suoi più cari amici, Daquan Wheeler e Ciara Martinez. Dall’analisi sul cadavere di Lisa, è emerso che la ragazza ha riportato varie fratture al cranio, probabile la causa principale del decesso.

Il dramma della famiglia

“È stata torturata nel peggiore dei modi, non meritava una fine così” – ha commentato la zia di Lisa – Sapevo che era sconvolta e urlava che doveva aiutare un amico che era in pericolo. Poi è scappata via e nessuno l’ha più vista”. Martedì scorso, la tragica scoperta. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i suoi assassini stavano litigando tra di loro quando Lisa li ha raggiunti per mettere pace nel loro appartamento. È stato a quel punto che la discussione è degenerata fino a quando Wheeler non ha preso un martello, colpendo la vittima più volte sulla testa.

fonte: Fanpage