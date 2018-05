Morta bimba di due anni dimessa per una gastrite. I genitori sotto choc

Morta bimba di due anni dimessa per una gastrite dall’ospedale di Rivoli

Dramma a Rivoli. Una bambina di due anni è morta venerdì 4 maggio 2018 all’ospedale Regina Margherita dove era arrivata poco prima con una grave emorragia cerebrale. I genitori l’avevano trasportata in ospedale perchè vomitava, poi la diagnosi di una gastrite. Era stata dimessa in giornata dall’ospedale di Rivoli, ma visto che la bambina peggiorava i genitori l’hanno riaccompagnata in ospedale. A quel punto poi i sanitari si sono accorti che i sintomi erano quelli di un’emorragia cerebrale ormai in stato avanzato. Il trasferimento all’ospedale infantile si era poi rivelato inutile. La notizia è riportata da torinotoday