ROBERTO SAVIANO:”SALVINI E TONINELLI SONO DEI BANDITI, BUGIE SU MIGRANTI”. “Mettere a rischio la vita di decine di persone è un comportamento da banditi, proprio come nel caso dei ministri Danilo Toninelli e Matteo Salvini” . Così Roberto Saviano torna all’attacco insultando Salvini e soprattutto contro il governo Conte. Ormai non passa giorno senza che l’autore di Gomorra non si scagli contro il governo Conte e, in particolar modo, il ministro dell’Interno. E, dopo la decisione del Viminale di chiudere tutti i porti del Paese e respingere gli oltre 600 immigrati provenienti dal Nord Africa, fermi a bordo della nave Aquarius, ha rincarato la dose. “I problemi ci sono – sottolinea Saviano nell’intervista – ma sono di organizzazione politica dei rifugiati. Un governo ha tutto il diritto di chiedere una rinegoziazione della organizzazione dei flussi dei migranti, ma non si può fare sulla vita delle persone” . E quanto ai soldi che l’Italia spenderebbe per la gestione dei flussi, l’autore di Gomorra attacca attacca il governo Conte: “Vi stanno mentendo. L’Europa ha concesso all’Italia di scorporare dal bilancio questa somma, che così non pesa sul bilancio – conclude poi – sono soldi esterni a queste dinamiche e quando vi dicono che potrebbero essere usati meglio e diversamente, magari per gli italiani, stanno mentendo” .