È di questi giorni l’attività di controllo e repressione contro gli abusi edilizi, posta in atto dall’attuale amministrazione comunale di Roccaraso, attualmente guidata dal Sindaco Francesco Di Donato, al secondo mandato.

Il comando Vigili Urbani ed Ufficio tecnico della nota località sciistica nel comune di Roccaraso avevano ricevuto comunicazione, a firma degli stessi condomini, di un abuso edilizio in corso nel garage di un rinomato condominio in zona Vallone San Rocco. L’abuso in itinere consisteva nella realizzazione di una cantinola nel seminterrato dello stabile di lusso, opera senza alcuna autorizzazione edilizia. Intervenuti sul posto, gli operatori di polizia locale hanno rinvenuto l’inizio delle opere consistenti nella realizzazione parziale di un muretto di tompagno. Nessun lavoratore nè impresa commissioniaria era stata rinvenuta al lavoro. Dopo ricerche presso l’ufficio, i tecnici comunali hanno appurato che l’opera era totalmente abusiva. Di qui l’immediata diffida alla rimozione del manufatto abusivo nei confronti dei responsabili.

L’intervento immediato dell’amministrazione Comunale e dei suoi tecnici ed operatori di polizia giudiziaria ha impedito la definitiva consumazione del reato, consentendo un’immediata repressione e ripristino della legalità.