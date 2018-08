+++ ROCCIA SI STACCA DA SCOGLIERA, BAMBINA MUORE SUL COLPO +++

Una bambina di soli nove anni ha perso la vita per un grave trauma cranico dopo che una roccia si è staccata dalla parete della Seaton Garth, a Staithes. in Regno Unito. La ragazzina stava giocando in spiaggia con la famiglia quando il masso le è caduto in testa.

L’INTERVENTO DEI MEDICI

I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e la piccola è stata dichiarata morta sul luogo dell’incidente. “Purtroppo, nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza, la bimba è morta per le ferite riportate. La sua famiglia è attualmente sostenuta da ufficiali specializzati”, ha dichiarato la polizia del North Yorkshire in un comunicato.

Fonte: FanPage