Rogo in palazzo a Barletta,3 intossicati

BARLETTA, 16 FEB – Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alle 17 al piano terra di un palazzo di sei piani alla periferia di Barletta, al quartiere Patalini, in via Ungaretti. L’edifico è stato evacuato e tre persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” perché rimaste intossicate. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, operatori del 118, vigili urbani e polizia e carabinieri che stanno cercando di individuare le cause del rogo. Al momento, riferiscono i carabinieri, risulta che l’incendio sarebbe divampato da materiale isolante accatastato da tempo nell’androne del palazzo e che sarebbe dovuto servire a realizzare l’isolamento delle pareti.

