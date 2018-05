Rolex Capri Sailing Week, la vela incontra Napoli e l’isola Azzurra

Apre domani il villaggio ospitalità, con un cocktail in onore dei velisti.

Ad oggi 117 barche iscritte, di cui 89 partecipano alla Regata dei Tre Golfi

Napoli, 4 maggio 2018 – Sarà inaugurato domani, sabato 5 maggio, il villaggio ospitalità della Rolex Capri Sailing Week sulle terrazze di copertura del Circolo del Remo e della Vela Italia. L’intento è quello di realizzare una vetrina sul lungomare, un ponte tra la vela e la città di Napoli che sarà celebrato con un cocktail offerto da Fideuram in onore dei partecipanti alla 64a Regata dei Tre Golfi, la prima delle regate in programma che si concluderanno a Capri il 19 maggio.

La Rolex Capri Sailing Week 2018, organizzata dallo Yacht Club Italiano, dal Circolo “Italia” e dallo Yacht Club Capri, alla quale sono iscritte in totale 117 imbarcazioni, rappresenta un importante evento sportivo, ma anche un attrattore turistico con il coinvolgimento di oltre 1000 velisti e con la spettacolare e unica partenza notturna di una delle regate più antiche e longeve del Mediterraneo.

La manifestazione velica nata a Capri, si apre anche alla città di Napoli, grazie alla sinergia che si è creata con il Circolo del Remo e della Vela Italia e, dal mare, cerca uno sbocco a terra, con il villaggio ospitalità che si affaccia sul Porticciolo di Santa Lucia, come una vetrina della vela per i turisti e per i napoletani rappresentando, di fatto, il “campo base” nella prima parte della manifestazione sportiva che dal 14 al 19 avrà il suo quartier generale nell’isola di Tiberio.

Inizia così il countdown per la regata d’altura dell’11 maggio e la macchina organizzativa è pronta per accogliere le 89 imbarcazioni che prenderanno parte alla Regata dei Tre Golfi. La prestigiosa gara, giunta alla 64a edizione, è valida per il Campionato Italiano Offshore 2018 ed è inserita, da quest’anno, all’interno del circuito IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2017-2018.

Al termine della Tre Golfi la flotta si trasferirà sull’isola dei Faraglioni, sede originaria della Rolex Capri Sailing Week, dove dal 12 al 19 maggio a fare gli onori di casa sarà lo Yacht Club Capri che ospiterà i regatanti in un villaggio allestito dal sodalizio caprese negli spazi del Porto Turistico di Capri.

Le regate sull’isola, che si svolgeranno su percorsi costieri e sulle boe, sono valide per il campionato Nazionale del Tirreno, per il Maxi Yacht Capri Trophy – riservate a imbarcazioni lunghe oltre 60 piedi – e per la Mylius Cup, che viene assegnata per il secondo anno consecutivo a Capri.