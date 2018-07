+++ Rom lanciano pietre contro le auto in corsa per rapinarle. E’ panico in città +++

+++ Rom assaltano auto in corsa e rapinano gli autisti. E’ panico in città +++

Agguato sulla Pontina, nei pressi del campo rom. Sassi e mattoni dal ciglio della strada, con bersaglio di automobilisti di passaggio. Sei le macchine danneggiate, con i parabrezza in frantumi, due i feriti, ed è andata perfino bene perché era l’ una di notte e le conseguenze potevano essere molto più gravi.

Non è la solita idiota bravata di qualche ragazzetto, ma un’ azione organizzata e con un obiettivo: costringere le auto a fermarsi per rapinarle, un vero assalto alla diligenza. «Li ho visti in faccia – racconta un ragazzo che guidava una delle macchine colpite dalle pietre – ero pronto ad entrare nel campo nomadi insieme alla polizia per indicare i colpevoli, ma gli agenti hanno detto che non era il caso di notte. Ma questo che è successo è gravissimo e pericoloso, qualcosa di incredibile».

Fonte: Dagospia