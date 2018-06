Ultim’ora: ”LA SCHEDATURA DEI ROM È INCOSTITUZIONALE”. BRUTTA NOTIZIA PER MATTEO SALVINI.

Forse arriva la prima delusione per il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha già cominciato a far parlare di sè per la tolleranza zero nei confronti di extracomunitari.

LA DOCCIA FREDDA

La brutta notizia per Salvini arriva da Napoli, precisamente da Giorgio Lattanzi, presidente della Corte Costituzionale: “Qualunque discorso riguardi una collettività con una caratteristica comune che, soltanto per questa caratteristica comune, si pretende di differenziarla, pensando a trattamenti particolari, a me sembra che non sia compatibile con l’articolo 3 della Costituzione”.

Fonte: Tgcom