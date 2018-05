+++Ultim’ora+++ Roma, allarme bomba vicino al Vaticano: evacuata l’intera zona

“C’è una bomba vicino al Vaticano”. Una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme a San Pietro. Scatta l’evacuazione dell’intera zona, nei pressi della filiale del Credito Artigiano tra via San Pio X e via della Conciliazione. Sul posto le forze dell’ordine con l’unità cinofile e gli artificieri. Per permettere i soccorsi il personale della banca è stato fatto evacuare per precauzione, la strada è stata circoscritta alle linee degli autobus come riporta romatoday(foto).