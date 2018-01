Roma: Gentiloni, serve efficienza

ROMA, 12 GEN – “Questa città non si governa semplicemente affrontando la sequela di emergenze che si verificano ogni settimana intanto perchè sono talmente tante e complicate, sedimentate da tanto tempo, che anche l’amministrazione più efficiente farebbe fatica. E non mi pare che siamo in una condizione di avere il massimo dell’efficienza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo all’evento “Una costituente per Roma” organizzato da Roberto Giachetti al Teatro di Adriano.

