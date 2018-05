Lite in ufficio Anagrafe, stacca orecchio a morsi a un uomo e scappa

Roma. Incredibile quello che è successo in uffico Anagrafe di Roma, un uomo ha staccato a morsi il lobo di un orecchio a un altro uomo e quindi è fuggito. L’aggressore sarebbe intervenuto per difendere la moglie, che stava litigando con un’altra persona a quanto pare per motivi di fila come scrive tgcom23. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre la polizia sta cercando di rintracciare l’aggressore.