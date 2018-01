Roma: Raggi, 600 nuovi bus in tre anni

ROMA, 14 GEN – “Venerdì in giunta abbiamo votato una delibera per acquistare da qui a tre anni 600 nuovi autobus…gli ‘incompetenti’. Grazie ai ‘competenti’ abbiamo trovato un’azienda che doveva circolare con 1800/2000 bus al giorno e ne uscivano mille. Noi li abbiamo portati a 1.200, è ancora poco, però ci stiamo lavorando. Dove i fondi? In parte all’interno del nostro bilancio, risanando, e poi collaborando proficuamente con molti ministri, tra cui Delrio”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi a ‘Non è l’Arena’ su La 7.

2018-01-14_1141749265