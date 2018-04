Roma: Raggi, Atac resti comunale, no Fs

ROMA, 09 APR – “Atac deve essere del Comune non di un eventuale pubblico di rango più elevato” e “questo vale anche per Fs, Rfi…Io non vorrei mettere il dito nella piaga, ma durante l’emergenza neve, mentre Atac è stata presente h24 e l’azienda ha reagito benissimo, sulle reti ferroviarie Italiane qualche problema c’è stato”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispondendo a chi le chiedeva se l’entrata di Fs nell’azienda del trasporto pubblico romano fosse un’ipotesi peregrina. “Registro un semidisastro sull’anello ferroviario, che riguarda Rfi – ha proseguito -, anello che aiuterebbe molto i cittadini di Roma e su cui stava lavorando l’assessore… Qualcuno si è dimenticato di chiedere i giusti documenti. Che ognuno si guardi in casa sua”. Quanto al prossimi referendum sulla messa a gara del trasporto pubblico, Raggi ha ribadito la necessità che l’azienda resti comunale sottolineando anche che Se arrivano i privati sappiamo che fanno: carne da macello….”.

