Scomparsa 15enne. Trovato un biglietto: «Scusate per tutto. Vi amo»

Scomparsa 15enne. Diletta Ricapito, studentessa al primo anno superiore del liceo linguistico Giuseppe Peano, è uscita di casa e ha fatto perdere le sue tracce. Ha lasciato un biglietto per la madre e il padre: “Scusatemi per tutto. Vi amo”.

Sono ore di apprensione per la famiglia Ricapito, residente nel quartiere della Laurentina a Roma. Come riporta ilgazzettino Diletta ha preso le lenti a contatto, i trucchi, qualche vestito, qualche soldo. Sembra aver pianificato l’allontanamento». La scomparsa è stata denunciata presso la stazione dei carabinieri del Divino Amore. Le indagini sono in corso.