Roma: verso riapertura dei “nasoni”

ROMA, 13 FEB – I “nasoni”, le storiche fontanelle di Roma, potrebbero presto tornare in attività dopo le chiusure disposte l’estate scorsa a causa della siccità. Alla fine dell’operazione, come spiegava Acea ad agosto, dei complessivi 2.500 nasoni ne sono rimasti in funzione solo 90. Ad annunciare la possibile imminente riattivazione è, in una nota, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito. “Ringrazio Fabio Sabbatani Schiuma per aver depositato una petizione per la riapertura dei ‘nasoni’ che, insieme alla sindaca, valuteremo attentamente come è previsto dallo Statuto – ha detto -. Fino adesso gli interventi di riparazione delle perdite nelle tubature sono stati circa 6.200, passando da una dispersione del 45% di acqua al 30%. Sul fronte dell’efficientamento e della manutenzione delle reti idriche sono stati ottenuti risultati concreti: in pochi mesi di lavoro sono stati recuperati centinaia di litri al secondo che prima venivano dispersi a danno dei cittadini”.

