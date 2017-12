Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, e’ stato ricoverato d urgenza in tarda mattinata al Policlinico Gemelli per arresto cardiaco. Ora è in terapia intensiva. La notizia è trapelata da ambienti vicino al produttore ed ex presidente della Fiorentina.

La famiglia, i figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic chiedono il rispetto della privacy.