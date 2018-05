Romeo Gestioni: “Sempre contro la Camorra, sempre lasciata sola. I dipendenti erano della Florida”

Romeo Gestioni risponde alla stampa e lo fa con una nota pubblicata sul sito alfrdoromeo.it e diffusa a mezzo stampa, ecco il testo:

Dal 2014, anno in cui Romeo Gestioni ha vinto l’appalto-Cardarelli, l’azienda ha fatto infinite

operazioni di monitoraggio e di controllo del proprio personale. E – ad oggi – non le è

pervenuta alcuna informativa da parte dell’Autorità Giudiziaria che la mettesse in allerta o al

corrente di pericoli di genere criminale sul suo personale. A maggior ragione, se ci fossero

stati casi di comportamenti di stampo camorristico.

E in ogni caso – a valle delle certificazioni autorizzative previste dalla norma – Romeo Gestioni

ha avviato procedure di controllo e bonifica del personale, senza mai – ripetiamo, mai – avere

riscontro di qualche genere dalle Autorità interpellate.

Pertanto è sorprendente, sospetto e gravissimo il tempismo con cui viene lanciata su siti e

giornali del 7-8 maggio una notizia per chiamare in causa e nei titoli la Romeo Gestioni –

ancora una volta senza ragione né fondamento – su fatti di cronaca che non la riguardano.

Questa enfasi su Romeo Gestioni (che evidentemente fa sempre titolo a prescindere dalle sue

oggettive responsabilità) ha il sapore di una intimidazione a 360 gradi, se si tiene conto delle

importantissime decisioni di Corte di Cassazione e Consiglio di Stato di cui è in attesa la stessa

Romeo Gestioni, che si trova così al centro di un ennesimo attacco mediatico gratuito e

gravissimo che rischia di danneggiare la vita delle ventimila famiglie che gravitano intorno alla

società. Ventimila famiglie.

E’ evidente che Romeo Gestioni adotterà ogni provvedimento necessario a propria tutela nel

caso avesse specifiche comunicazioni da parte dell’Autorità competente.

Anche per questo, e a memoria generale, sottolinea che per propria prassi di corretta

gestione, nello specifico caso dell’appalto-Cardarelli ha effettuato:

– Nove esposti all’Autorità Giudiziaria – tra ottobre 2014 e aprile 2016 – sui possibili rischi di

infiltrazioni criminali, che sono stati tutti, senza distinzioni, archiviati dalle stesse Autorità, tra

cui ANAC, Prefettura, Questura, Regione oltre al Cardarelli stesso ( Si veda allegato).

– Oltre 400 provvedimenti di contestazione disciplinare interessanti circa 200 diversi

dipendenti, che hanno dato luogo, a seguito del complessivo, conseguente iter

giuslavoristico anche di tipo giudiziale, a:

– 6 provvedimenti di ammonizione;

– 134 applicazioni di multe;

– 60 provvedimenti di sospensione dal lavoro;

– 10 provvedimenti di licenziamento;

– 6 trasferimenti in altri cantieri.

Come se non bastasse, i responsabili dell’azienda hanno avuto ripetuti incontri con il

prefetto dell’epoca – dottoressa Gerarda Maria Pantalone – per verificare la presenza o

insistenza di attività a rischio.

Di più, Romeo Gestioni su questi temi ha coinvolto anche il Tribunale di Napoli con

citazione del 3 dicembre 2016, come si potrà notare anche dalle cronache di quei giorni

che nessuno sembra ricordare.

A fronte di questo immane lavoro (e anche di risultati gestionali eccellenti sul Cardarelli,

come testimoniato da oltre 140 encomi delle varie strutture ospedaliere) – ripetiamo – mai

nessun riscontro è stato dato dalle varie Autorità interpellate a Romeo Gestioni.

Per questo Romeo Gestioni è costretta per l’ennesima volta a fare chiarezza e a chiedere che

altrettanta attenzione (meno morbosa ma più veritiera) elimini ogni sospetto sul suo operare.

La verità storica e documentata, in sintesi è la seguente:

– Romeo Gestioni ha vinto la gara per le Pulizie nell’Ospedale Cardarelli nel 2014

– Per legge, le società che subentrano ad altre in quel tipo di appalti devono assumere in toto

il personale già operante, e quindi era obbligata ad assumere il personale della precedente

ditta, la Florida.

– Per legge, e per prassi propria, Romeo Gestioni – prima di iniziare le attività – ha fatto una

analisi puntuale di tutte le identità prese in carico, chiedendo tutte le certificazioni necessarie

e previste alle Autorità preposte, Prefettura in primis, e non ha mai avuto indicazioni a

regolarsi diversamente.

Romeo Gestioni si riserva ogni azione a tutela della propria immagine e onorabilità.