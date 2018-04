ROOM 59… DESIGNER CALLING

Lo stile unico e handmade di MarinaMa Jewels e Bachflowers in esposizione mercoledì 18 e giovedì 19 aprile h 11-20 no stop in via Bisignano 59

Un salotto elegante, un rendez vous tra amiche, un’officina creativa. E’ quello che aspetta chi varca la soglia di Room 59, al primo piano dell’elegante palazzo di via Bisignano 59. A questo indirizzo c’è infatti lo showroom di alcune designer napoletane che negli anni si sono affermate con i loro brand Bachflowers, di Chicca Palombo e Barbara Giovene, e MarinaMa jewels e hanno successivamente eletto questo posto quale fulcro della loro attività trasformandolo così in una tappa imprescindibile dello shopping di qualità e tendenza nel cuore di Chiaia. Chi cerca infatti proposte ricercate e con una forte impronta di stile non può perdersi un’esperienza in questo luogo dove regnano incontrastati gli accessori. Bachflowers disegna e produce costumi moderni e ben strutturati dando risalto all’armonia del corpo, bikini e trikini declinati nelle tinte più varie fino a quelle glitterate; per completare l’outfit da mare ci sono caftani di tendenza proposti in chiave gipsy – chic; per chi predilige un genere più rock la pelle qui viene interpretata e presentata su gilet, giacche, gonne tutte diverse e sempre con dettagli di personalità, dalle frange, alle borchie e applicazioni varie. Lo stesso capita alle borse che sono concepite come pezzi unici, poiché hanno una contenuta produzione e rispondono alla formula che qui vale per tutto: tanta sperimentazione, mai pezzi scontati o in serie. Non sono da meno le cinture, che possono essere, come tutto del resto, personalizzate su richiesta secondo il proprio stile, un must quelle realizzate all’uncinetto e cucite ad arte. Una ricerca che strizza l’occhio al design che si riscontra anche nei gioielli MarinaMa jewels, la cui fucina creativa è sempre in fermento e in continua attività fin dall’anno d’esordio, il 2012. Ne sono un brillante esempio le collezioni Eclittica che rappresenta una svolta in ambito artistico e le nuovissime linee Costellazioni, con protagoniste le stelle che montate su orecchini, collane e anelli e disposte in modo sempre diverso “disegnano” un personale gioco di abbinamenti unico e irripetibile. In contrasto stilistico con questa linea più romantica si pone Artigli, ispirata alle unghie degli uccelli stilizzate che adornano il polso, le dita, il collo dando un input grintoso. Sono gioielli di grande personalità realizzati prevalentemente in bronzo ma di grande effetto anche in argento e smalti.

Mercoledì 18 e giovedì 19 aprile dalle ore 11 alle 20 lo showroom apre le porte ad amiche e clienti per presentare le nuovissime collezioni handmade targate Bachflowers e MarinaMa Jewels. Un evento, accompagnato da friendly drink e prelibatezze a cura di Casa Infante, da non perdere nel segno dello stile ricercato e unico.

Room 59 – designer calling!