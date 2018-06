“Lo schiaffo morale, a chi mi ha criticato per il peso”, l’ultimo grido di Rosaria poi la morte

“Poi lo schiaffo morale, a chi si è permesso di criticarmi per il peso”, questo l’ultimo messaggio sui social di Rosaria Lobascio, la ragazza di 22 anni morta dopo un intervento per ridurre i chili in eccesso.

“Fare la Sleeve e decidere di farla oltretutto, non è una semplice passeggiata. Non venitemi a dire che una persona decide di operarsi di chirurgia bariatrica perché non sa fare la dieta, perché vi spezzo la noce del collo”, spiega le cause della sua scelta di sottoporsi al delicato intervento. Era consapevole dei problemi e dei rischi, ma ha tentato tutto per rinascere: “Io ho 22 anni, quasi 23, e sono consapevole di ogni singola cosa”,ma purtroppo così non è andata e dopo un periodo di convalescenza a casa, la ragazza è morta per un malore. E’ scattata la denuncia da parte dei familiari che vogliono vederci chiaro sulla faccenda.