“Sono stati violati circa 150 milioni di profili dall’app MyFitnessPal”. A renderlo noto la società americana di abbigliamento sportivo Under Armour. MyFitness Pal è l’app che permette di tenere un diario online sul conteggio delle calorie e l’attività fisica svolta, oltre che curare e monitorare l’alimentazione. L’hackeraggio è avvenuto lo scorso febbraio ed è uno dei più imponenti della storia. Under Armour ha precisato in una nota che tra i dati sottratti ci sono indirizzi email e nomi utente ma che non sono stati compromesse informazioni più sensibili come codici fiscali, carte di credito e numeri di patente. Gli hacker hanno messo le mani anche sulle password degli utenti.

Account violato

«Continuiamo a monitorare le attività sospette in coordinamento con le forze dell’ordine», ha dichiarato UnderArmour in una nota, indicando di aver iniziato ad avvertire gli utenti colpiti.