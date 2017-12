Rubati in ospedali regali per i bambini

SANREMO (IMPERIA), 24 DIC – Sono stati rubati i regali destinati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Borea di Sanremo. Sul caso ha aperto un’inchiesta interna la direzione aziendale dell’Asl 1 Imperiese. Come anticipato dal quotidiano La Stampa, i ladri dovevano sapere molto bene quando agire e, quindi, conoscere il funzionamento del reparto. Tra i regali c’erano anche i doni dei genitori di alcuni ex pazienti. Il direttore generale Damonte Prioli si è attivato per verificare se qualche telecamera abbia ripreso le scene del furto, individuando i responsabili. Appena la notizia del furto si è diffusa c’è stata una gara di solidarietà tra i dipendenti della struttura e alcuni benefattori per rimpiazzare i regali e assicurare ai bambini del reparto, costretti a trascorrere il Natale in corsia, un Natale un poco più sereno.

