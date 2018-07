MONDIALI 2018: RUSSIA. PUTIN CHIAMA CHERCHESOV “VITTORIA IMPRESSIONANTE”

“Come tutto il Paese, Vladimir Putin ha visto la partita dall’inizio alla fine e ha sostenuto i nostri giocatori. Immediatamente dopo il match, Putin ha chiamato il ct Cherchesov complimentandosi con tutta la squadra per la loro vittoria impressionante e con l’allenatore per il fatto che la strategia scelta oggi ha portato a questo risultato”. A dirlo il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla stampa russa. Il presidente “ha detto che la cosa piu’ importante nello sport è il risultato. E questo risultato è la vittoria per la nostra squadra”, prosegue Peskov spiegando infine che Putin ha chiamato anche il re Filippo VI di Spagna, presente in tribuna al Luzhniki di Mosca, “per rendere omaggio alla maestria e all’alta qualita’ della formazione spagnola”