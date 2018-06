Muore per aver ingoiato 80 sacchetti di plastica

Lo ha rivelato l’autopsia: aveva ingerito 80 buste di plastica del peso di 8 chilogrammi, per questo motivo è avvenuto il decesso. Lo ha dichiarato il biologo marino della Kasetsart University, Thon Thamrongnawasawat, dopo aver analizzato la povera carcassa di una balena pilota morta al largo della costa meridionale della Thailandia. Nello stomaco del povero cetaceo sono state contate ben 80 buste indistruttibili, il piccolo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino al confine malese,

Inutili i tentativi di soccorso del team dei medici veterinari che hanno in tutti i modi provato a rianimare l’animale.