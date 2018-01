Un incendio è divampato in serata alla Sacra di San Michele, antica abbazia monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller Il nome della Rosa. Le fiamme stanno bruciando il tetto del monastero, situato all’imbocco della Valle di Susa, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche la Croce Rossa e i carabinieri di Avigliana.

Cortocircuito in atto alla Sacra di San Michele

La causa dell’incendio Sarebbe stato un cortocircuito: Questa la prima ipotesi avanzata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con i carabinieri. Le fiamme, secondo quanto si apprende, sarebbero sotto controllo. La struttura era sottoposta a lavori di ristrutturazione

Fonte Ansa