Sala, mi sto preparando per due mandati

MILANO, 15 MAR – “Mi sto preparando e sto ragionando come se potessi fare due mandati, ma il fatto di ricandidarsi dipenderà dal momento e da come ci arriverò, anche perché bisogna avere il consenso dei cittadini”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell’eventualità di ricandidarsi per un secondo mandato, al termine del primo che si concluderà nel 2021, intervenendo ospite a Radio Deejay da Linus. In ogni caso, “mi piacerebbe essere ricordato come il sindaco che ha spinto Milano verso l’internazionalizzazione – ha aggiunto – e che ha fatto di più sulle periferie”. Proprio sul tema delle periferie “abbiamo destinato risorse ma mi rendo conto che devo fare di più – ha concluso -, sarebbe un grande motivo di orgoglio per me”.

2018-03-15_1151733551