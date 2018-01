Saldi, a Milano vendite primo giorno +5%

MILANO, 5 GEN – I saldi a Milano partono con il piede giusto, con un incremento del 5% delle vendite nel primo giorno rispetto alla scorsa stagione. Lo rileva Federmodamilano (Confcommercio), che parla di “una partenza positiva che migliora le aspettative della vigilia”. “Siamo soddisfatti per le prime indicazioni ricevute – afferma il presidente Renato Borghi – e auspichiamo, per l’intero weekend, la conferma di questo buon dato di partenza. Quello dei saldi resta un appuntamento atteso e, da parte dei consumatori, vi è attenzione ai saldi di qualità che i negozi plurimarca possono garantire”. Federmodamilano parla di “più affluenza nelle vie commerciali, in centro città e nei negozi dei centri commerciali” con l’interesse dei clienti che si concentra su “maglieria, camiceria, stivali e scarpe per il tempo libero” mentre per ora vanno “più a rilento” le vendite di “piumini e capi spalla”. Lo scontrino medio è di poco superiore ai 100 euro mentre lo sconto medio si è attestata sul 40%.

