Saldi al via. Da subito sconti più alti

ROMA, 1 GEN – Il 2018 parte con lo sconto. Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2018, primo grande appuntamento commerciale dell’anno. La prima regione a partire sarà la Basilicata, martedì 2 gennaio, cui seguirà la Valle D’Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione scatteranno venerdì 5 gennaio, con l’esclusione della Sicilia che inizierà per ultima sabato 6 gennaio, in coincidenza con l’Epifania. Confesercenti ha stilato un’indagine dalla quale risulta che il un consumatore su due ha già in programma acquisti, con un budget medio di 150 euro a persona. Ma soprattutto “quest’anno gli sconti di partenza saranno più alti della media”, afferma il presidente di Fismo Confesercenti, Roberto Manzoni. Il 56% parte con uno sconto del 30%, gli altri con promozioni ancora più alte. ”I saldi invernali somiglieranno un black friday ‘sotto casa’, solo più accessibile e di maggiore durata”, sostiene la federazione dei negozi di abbigliamento.

2018-01-01_1011530790