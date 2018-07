Iniziano i Saldi per 15 milioni di italiani. Cosa ci aspetta?

Partono oggi per molti italiani i saldi estivi, Non mancano dissapori e polemiche tra esercizi commerciali e la realtà del commercio sul web. Saranno in 15 milioni che andranno ad acquistare capi o prodotti scontati già monitorati.

Mentre per 20 milioni nessuna progettualità di acquisto.

Dati e sondaggi Fismo Confesercenti con Swg sui consumatori

Nei dati riportati da Fismo Confesercenti con Swg sui consumatori, un terzo di clienti procederà all’acquisto entro la prima settimana, da questo al prossimo sabato, mentre gli altri si dipaneranno nella parte restante del mese.

Tra chi ha già stabilito un budget, si prevede una spesa media di 167 euro a persona, ma un cliente su tre (il 31%) deciderà sul momento. la metà esatta dei consumatori cercherà di usare i saldi per accaparrarsi i capi più convenienti, solo il 5%, invece, è interessato a capi firmati, il 28% punta all’affare su vestiti e accessori di qualità.