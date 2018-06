Auto si schianta sulla Salerno – Reggio Calabria: un morto e un ferito grave

Salerno-Reggio Calabria. Questa mattina si è consumato un tragico incidente sull’A2 all’altezza dell’uscita di San Mango Piemonte. Una Volkswagen è finita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail in prossimità di un’area di sosta.

Una donna di 86 anni ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita in modo grave ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno. Nonostante il tempestivo intervento di Croce Bianca ed Humanitas per l’anziana signora non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale per gestire il traffico veicolare ed effettuare la ricostruzione della dinamica.

Fonte: TeleClubItalia