Salta saldatura, disagi linea Mi-Laveno

VENEGONO (VARESE), 28 FEB – Il freddo ha fatto saltare una saldatura della ferrovia, questa mattina, lungo la linea Trenord Milano-Varese-Laveno, con conseguenti ritardi e cancellazioni di treni. Secondo quanto riferito da Ferrovie Nord, che ha competenza sull’infrastruttura, episodi del genere sarebbero “frequenti durante l’inverno”. A seguito della saldatura saltata, il sistema di sicurezza è entrato in funzione interrompendo il circuito elettrico sulle rotaie. Una squadra di soccorso ha effettuato un primo intervento ripristinando la funzionalità della linea, sempre a quanto riferito da Ferrovie Nord, in attesa di quello definitivo previsto entro la fine della settimana. La circolazione, interrotta per qualche ora tra le stazioni Varese nord e Tradate, è poi ripresa regolarmente.

