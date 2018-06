salviamoElisa, la piccola torna a vivere dopo tre anni e mezzo di isolamento

Abbiamo seguito con ansia la campagna #salviamoElisa via social per trovare un idoneo donatore di midollo osseo compatibile, per regalare la nuova vita ad Elisa che adesso, grazie al trapianto avvenuto, torna alla normalità dopo 5 mesi dall’operazione. La piccola, colpita da una grave forma di leucemia, è fuori dall’isolamento della camera sterile e può tornare ad una vita “normale” dopo anni di isolamenti, grazie alle cure del Bambino Gesù di Roma e ai numerosi appelli sui social. “Finalmente… dopo quasi 5 mesi di camera sterile Elisa , Sabina ed io , siamo usciti e ci siamo trasferiti in una stanza di reparto (sempre qui all’ospedale)”, si legge nel post scritto dal papà di Elisa.

“Grazie al Bambino Gesù…Grazie veramente di cuore… e adesso andiamo avanti!”, continua il genitore commosso .