C’è aria di rottura tra il leader del Movimento 5 Stelle e quello della Lega. “Non puoi andare al governo dicendo: O io o nessuno. E se Di Maio dicesse davvero ‘o io o salta tutto’, questo non è il modo di agire. Se dice così sbaglia, perché ad oggi è nessuno”. Matteo Salvini risponde netto, nella registrazione di Porta a Porta in onda questa sera su Rai1, ai Cinquestelle -come riporta Repubblica- che in mattinata avevano fatto trapelare un aut aut sulla formazione del nuovo governo. “O Di Maio premier o nessuno”.

“Io – ha aggiunto il leader del centrodestra – sono pronto, c’è una squadra pronta. Non c’è un pacchetto prendere o lasciare, e un programma che si può arricchire e discutere. Ma se si dice ‘dopo Salvini il diluvio’, no. Guai a chi dice ‘o Salvini o niente’: non è che l’Italia muoia o rinasca in base a Salvini. Io non vedo l’ora di essere messo alla prova, ma sarei arrogante a dire ‘o io o nessuno'”.