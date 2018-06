SALVINI SCATENATO:”RIAPRIAMO LE CASA CHIUSE E LE PROSTITUTE PAGHINO LE TASSE…”

Matteo Salvini su Twitter: «Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le case chiuse. Ne sono sempre più convinto». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.

Previsto un incontro in settimana

«Ancora non abbiamo deciso quando vederci. Contiamo di farlo entro la settimana ma non l’abbiamo ancora stabilito» avrebbe affermato Salvini. Il leader della Lega ha confermato poi che si riunirà nuovamente il gruppo di lavoro dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra sulle candidature: «Sì partono loro – ha spiegato – e poi chiudiamo noi nel fine settimana, tranne che non ci siano altre questioni».

Fonte: Il Messaggero