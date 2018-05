Salvini choc:”se la Lega andrà al Governo usciamo dall’Euro” GUARDA IL VIDEO. Se all’epoca, ovver nel 206 il referendum non serviva, ora le elezioni fanno gola soprattutto al leghista. Ma a parte ciò, quello di cui ci preme parlare sono alcune dichiarazioni di Salvini spuntate attraverso un video su Twitter del 2016, nel quale il leader dei verdi afferma: “Non serve un referendum perché sarebbe un massacro per l’economia italiana. Io dico che, se la Lega va al governo, noi usciamo dall’euro”. Lo diceva nel luglio del 2016 in occasione del Festival del Lavoro all’Angelicum a Roma. E ancora: “Se fai tre mesi di campagna sul referendum sull’euro, c’è gente come Soros che ti massacra. Non ci sono vie di mezzo: o di qua o di là”.

