Salvini ci ha usato, attacco dalla Casaleggio & C.

Salvini ci ha usato per i suoi fini». La delusione degli uomini vicini a Davide Casaleggio è riassumibile in un bisbiglio dal sapore amaro. Amaro come il calice di prosecco che il figlio del fondatore del M5S ha offerto a parlamentari e attivisti al termine della presentazione, domenica pomeriggio a Ivrea, della Open Academy di Rousseau, l’università online a cui sarà affidata la formazione di quella che Casaleggio chiama «la cittadinanza digitale». Come riportato anche dal corriere on Line era pronto anche lui a brindare al governo nascente dalla terrazza del bar «Esagono», affacciato sul tempio della cultura olivettiana, le Officine H. E invece tutto è precipitato nel giro di pochi minuti. L’erede di Gianroberto, uno sguardo che di solito non lascia trasparire emozioni, questa volta mostra il volto di una animale ferito. Si alza di scatto, dopo aver compulsato nervosamente il suo cellulare, interrompendo la conversazione sui divanetti con alcuni amici. «Ciao a tutti», saluta sbrigativo. Scende le scale fino al piano terra. Sale sulla sua auto scura. E via: con un colpo secco di acceleratore. Sono le 19.44 a Ivrea.

L’ottimismo di un pomeriggio

Che le cose si stessero mettendo male si è cominciato a capirlo nel giro di un quarto d’ora, quando i telefonini hanno cominciato a squillare ininterrottamente.L’ottimismo dei Cinquestelle riuniti attorno al numero uno dell’associazione Rousseau è durato il tempo di un pomeriggio appena. «Sono confidente – aveva detto Casaleggio un paio d’ore prima che gli avvenimenti precipitassero – che Conte possa risolvere la situazione». «Entro stasera credo che si possa partire con la squadra di governo», lo aveva anticipato qualche minuti prima il capogruppo al Senato, Danilo Toninelli. «Siamo speranzosi», si era lasciato scappare il senatore Nicola Marra. Invece nulla. L’unica a sottrarsi agli entusiasmi, nella Sala dei 2000 dove Andriano Olivetti riuniva i suoi operai per i grandi discorsi, era stata la deputata Laura Castelli: forse perché nei giorni scorsi ha rischiato di essere messa di lato, forse perché sapeva che la strada sarebbe stata tutt’altro che spianata. Sulla terrazza davanti alla fabbrica di Ivrea è la prima, alle 19.28, a ricevere l’infausta notizia: unatelefonata, si alza di scatto, e nervosa si morde il dito indice. Poi mette giù e, senza salutare,abbandona il bar. E dire che due ore primaDavide Casaleggio aveva fatto accarezzare nelle menti del suo uditorio il sogno di un governo Cinquestelle, citando una frase di Adriano Olivetti: «Siamo al promettente principio di ampi sviluppi». Ma lo spazio tra il principio e la fine è durato il tempo di un aperitivo sulla terrazza di un bar.